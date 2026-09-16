Samsung планирует повысить цены на память DRAM и NAND для смартфонов

Рост стоимости памяти может повлиять на цену будущих моделей смартфонов китайских брендов, которые, вероятно, станут дороже своих предшественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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