Художник Савелий Камский. Пейзажи и натюрморты

ИскусствоТуризмХудожник Савелий Камский. Пейзажи и натюрморты Российский художник Савелий Олегович Камский родился в городе Березники в Пермской области, в 1976 году.Вернуться к статье77НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир БезбадченкосредненькоИно планетянкаВалентина ФилипповаПрекрасные картины.zorbel белкинПонравилось и даже очень!Елена Мамоновашикарные картиныНаталия Кузнецова (Мунштукова)А какого барсика он с родины слинял? Работы у него достойные...ВВадимСпасибоКомментировать
Свежие комментарии