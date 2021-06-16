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Художник Савелий Камский. Пейзажи и натюрморты

Художник Савелий Камский. Пейзажи и натюрморты

Российский художник Савелий Олегович Камский родился в городе Березники в Пермской области, в 1976 году.

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Владимир Безбадченко
средненько
Ино планетянка
Валентина Филиппова
Прекрасные картины.
zorbel белкин
Понравилось и даже очень!
Елена Мамонова
шикарные картины
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
А какого барсика он с родины слинял? Работы у него достойные...
Вадим
Спасибо

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