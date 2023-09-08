Microsoft обещает клиентам юридическую защиту в случае обвинений в нарушении ав...

Microsoft обещает клиентам юридическую защиту в случае обвинений в нарушении авторских прав в связи с использованием её ИИ-продуктовКомпания Microsoft объявила клиентам, что готова взять на себя юридическую ответственность за любое нарушение авторских прав в отношении материалов, созданных с использованием её ИИ-решений в Word, PowerPoint и инструментах кодирования, и оплатить любые судебные издержки для коммерческих клиентов, которым предъявят иски за использование инструментов или любых результатов, созданных с помощью ИИ.