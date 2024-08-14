Силы ПВО сбили свыше 100 дронов ВСУ

О произошедшем информировали в Минобороны РФ, пишет ТАСС. Отечественными средствами ПВО были выявлены и разбиты четыре тактические ракеты и 117 беспилотников (37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 дронов уничтожено над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской областью, 9 - над Волгоградской, 3 - над Брянской, 2 - над Орловской и 1 - над Ростовской областями).