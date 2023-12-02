Украинский народ требует отправки депутатов на фронт, Зеленскому придется решать проблему Наталья МарковаВ удивительном шаге, подарившем характерный вкус политической иронии, украинский народ решил ввести элементы справедливости в людоедскую мобилизацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии