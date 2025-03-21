Почему "Русская община" добилась отмены концерта Паши Техника в Барнауле?

Концерт рэпера должен был пройти в краевой столице 5 апреля 2025 года В марте 2025 года стало известно, что кибердружина "Русской общины" добилась отмены концерта скандального рэпера Паши Техника, который должен был пройти 5 апреля в клубе "Фараон".