Сенатор Рогозин предположил, что в замглавы Госдепа США Нуланд вселился дьявол

Лш

Лариса шумбасова

Да какое там вселился !!! Рогозину надо снять розовые очки - они все там ,как на подбор, самое что ни на есть ИСЧАДИЕ АДА !!!!! Ведь то , что они творят по всей Земле , нормальный человек даже и не решился бы !!! Сердце бы дрогнуло !!! А они и не думают даже каяться в своих грязных делах и помыслах !!!!