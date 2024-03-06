Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин предположил, что в заместителя руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Викторию Нуланд вселился дьявол.
Сенатор Рогозин предположил, что в замглавы Госдепа США Нуланд вселился дьявол
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Дьявол Нудельманши зовется жЫдовкой.
Ответить
4 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да какое там вселился !!! Рогозину надо снять розовые очки - они все там ,как на подбор, самое что ни на есть ИСЧАДИЕ АДА !!!!! Ведь то , что они творят по всей Земле , нормальный человек даже и не решился бы !!! Сердце бы дрогнуло !!! А они и не думают даже каяться в своих грязных делах и помыслах !!!!
Ответить
2 час.
Erl Schweizer
Баба скучает по боцману, это бывает.
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии