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Сенатор Рогозин предположил, что в замглавы Госдепа США Нуланд вселился дьявол

Сенатор Рогозин предположил, что в замглавы Госдепа США Нуланд вселился дьявол

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин предположил, что в заместителя руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Викторию Нуланд вселился дьявол.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Дьявол Нудельманши зовется жЫдовкой.
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4 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да какое там вселился !!! Рогозину надо снять розовые очки - они все там ,как на подбор, самое что ни на есть ИСЧАДИЕ АДА  !!!!! Ведь то , что они творят по всей Земле , нормальный человек даже и не решился бы !!! Сердце бы дрогнуло !!! А они и не думают даже каяться в своих грязных делах и помыслах !!!!
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2 час.
Erl Schweizer
Баба скучает по боцману, это бывает.
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30 мин.

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