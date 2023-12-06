РСЗО «Град» выпустил весь пакет ракет в позиции боевиков на Купянском направлении

Больше года на Купянском направлении работает расчет РСЗО «Град». Эта реактивная система отличается оперативностью и большой площадью огневого поражения, поэтому боевикам в зоне СВО крайне сложно от нее укрыться.
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