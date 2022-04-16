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Большая тревога маленького человека: почему важно рассказывать детям о своих неудачах

Большая тревога маленького человека: почему важно рассказывать детям о своих неудачах

Дети остро чувствуют наше настроение, и они тоже могут испытывать чувство тревоги и беспокойства. Колумнист BeautyHack.

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