Жители Нидерландов пожелтели и угодили в больницу от голубики

В Нидерландах разгорается нешуточный скандал: люди заразились гепатитом А, поев голубику. Не контактируя с больными, не пользуясь многоразовыми шприцами, не вступая в половые связи с незнакомцами, несколько голландцев просто на ровном месте нажили себе неснимаемый тяжелый диагноз.
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