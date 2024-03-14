Подросток из Красноярского края избил свою бабушку и унижал на видео

Подросток из Красноярского края жестоко обращался со своей бабушкой на видео. На кадрах, которые появились в Интернете видно, как мальчик бьет бабушку, толкает ее, показывает ей непристойные жесты и грубо с ней разговаривает.
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