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Мы соседи по планете

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Как выглядел кадиллак Луи Маттара, автомобиль 1947 года, в котором было… все

Как выглядел кадиллак Луи Маттара, автомобиль 1947 года, в котором было… все

Луи Маттар — владелец гаража в Сан-Диего, знаменитый мастер по переделке машин. В 1952 году он представил свою топовую разработку — переделанный «Кадиллак» 1947 года, в котором был душ, стиральная машина, духовка и даже маленькая гостиная — словом, все, чтобы превратить автомобиль в комфортный гостиничный номер!   .

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