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Похоронил жену, отбился от иска на 27 миллионов и сорвал свадьбу сына с няней: тайны актера Андрея Лебедева

Похоронил жену, отбился от иска на 27 миллионов и сорвал свадьбу сына с няней: тайны актера Андрея Лебедева

В фильмографии Андрея Лебедева значится более 180 киноработ, однако широкому зрителю он больше всего запомнился по роли харизматичного олигарха Льва Мартынова в ситкоме «Универ».

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