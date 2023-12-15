Полковник Матвийчук: В следующем году Украина будет испытывать дефицит оружия

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в следующем году Украина столкнется с недостатком вооружений из-за уменьшения поставок из Соединенных Штатов Америки и Европы, которым становится тяжелее наращивать производство оружия.
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