Полковник Матвийчук: В следующем году Украина будет испытывать дефицит оружия

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в следующем году Украина столкнется с недостатком вооружений из-за уменьшения поставок из Соединенных Штатов Америки и Европы, которым становится тяжелее наращивать производство оружия.