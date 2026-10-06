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Татар-информ

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Стал известен победитель конкурса эскизов памятника Кариеву и Волжской

Стал известен победитель конкурса эскизов памятника Кариеву и Волжской

В конкурсе на лучший эскизный проект памятникам основателю профессионального татарского театра Габдулле Кариеву и заслуженной артистке ТАССР Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской победила Казанский скульптор Зульфия Мухамедьянова.

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