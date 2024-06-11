Следствие проводит обыски в "Буйнакскводоканале" после массового отравления

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в муниципальном унитарном предприятии "Буйнакскводоканал" в рамках уголовного дела, возбужденного после случаев массового отравления жителей города Буйнакск в Дагестане.
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