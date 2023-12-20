Bloomberg: перевозчики переживают, что планы Вашингтона в Красном море не удастся претворить в жизнь

Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что мировое судоходство готовится к отказу от маршрутов через Красное море на несколько недель из-за участившихся ударов по кораблям йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».
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