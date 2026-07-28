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Белый дом готов совершить серьезную ошибку. Репутация США будет уничтожена

Белый дом готов совершить серьезную ошибку. Репутация США будет уничтожена

Ситуация в Персидском заливе достигла точки кипения. По данным высокопоставленных источников агентства dpa в Исламабаде, Вашингтон готовится к решительному шагу: ограниченной наземной операции на территории Ирана.

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