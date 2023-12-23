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CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала отстранить её на два года

CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала отстранить её на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение трибунала отстранить её на два года.

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