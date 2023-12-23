CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала отстранить её на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение трибунала отстранить её на два года.
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