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У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Лукаку установил рекорд по голам в ЛЧ для бельгийцев

У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Лукаку установил рекорд по голам в ЛЧ для бельгийцев

«Интер» продлил серию без поражений до шести матчей. Команда Симоне Индзаги одолела «Порту» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

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