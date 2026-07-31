Эксперт Киселев рассказал, что дало ВС РФ вывести часть жителей Константиновки

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Непогода на минувших выходных позволила российским бойцам завезти боеприпасы и продукты питания для штурмовых подразделений в Константиновку ДНР, а также вывести часть жителей города, укрывающихся в подвалах.
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