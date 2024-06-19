Исследование: ополаскиватель для рта может повышать риск рака, эндометриоза и болезней десен

Ученые из Института тропической медицины, Антверпенского университета в Бельгии и Кейптаунского университета в Южной Африке провели исследование: они оценивали, как ополаскиватель «Listerine» влияет на соотношение микроорганизмов в ротовой полости.
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