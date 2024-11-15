Автор: Дмитрий Горин Больше всего на свете Фридрих Мерц боится, что за нерешительность и невнятную позицию его тоже наградят какой-нибудь кличкой типа «обиженной ливерной колбасы».
«Вас в 1945-й вернуть?» Внук гитлеровца решил угрожать Путину: удар по России станет финалом для Германии
Комментарии
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Олег Самойлов
Ты чО? Сталеным НЕДОВОЛЕН? Смотри, сейчас сталиноиды на тебя навалятся!
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4 час.
Олег Самойлов
Коммунисты и нацисты - одной крови братья! Коммунисты более живодеристыми оказались! Нацисты уничтожали только чужих, а коммунисты умудрялись и СВОИХ и ЧУЖИХ гробить!
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4 час.
Олег Самойлов
Ой! Как это "...заявление о немедленном принуждении воюющих сторон завершить конфликт..."? Мне интересно, КАК Донька Трампов будет Нашему УСЛОВИЯ ставить! ОЧЕНЬ хотелось бы услышать вежливый и КОНКРЕТНЫЙ ответ на нормальном РУССКОМ языке: Дорогу нах знаешь? Нет! Так это ВОООООООН ТУДА!
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4 час.
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