«Вас в 1945-й вернуть?» Внук гитлеровца решил угрожать Путину: удар по России станет финалом для Германии

Коммунисты и нацисты - одной крови братья! Коммунисты более живодеристыми оказались! Нацисты уничтожали только чужих, а коммунисты умудрялись и СВОИХ и ЧУЖИХ гробить!

Олег Самойлов

Ой! Как это "...заявление о немедленном принуждении воюющих сторон завершить конфликт..."? Мне интересно, КАК Донька Трампов будет Нашему УСЛОВИЯ ставить! ОЧЕНЬ хотелось бы услышать вежливый и КОНКРЕТНЫЙ ответ на нормальном РУССКОМ языке: Дорогу нах знаешь? Нет! Так это ВОООООООН ТУДА!