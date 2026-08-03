В Госдуме предложили ввести "Первосентябрьский капитал"

Размер финансовой помощи будет зависеть от класса, в котором учится ребенок, и средней зарплаты в регионе Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР выступил с инициативой о запуске ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал".
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