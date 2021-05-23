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Ядерное сдерживание: варианты изменения баланса

Ядерное сдерживание: варианты изменения баланса

Выход США из Договора по открытому небу не просто вызвал ответный зеркальный шаг России, но и ознаменовал собой еще один шаг по разрушению глобальной системы международной безопасности, формировавшейся на протяжении всего периода после 1945 года.

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