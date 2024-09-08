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8 сентября

8 сентября  это:День Владимирской     иконы    Божией  матери. Праздник Владимирской иконе Пресвятой Богородицы бывает несколько раз в году (3 июня, 6 июля, 8 сентября).

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