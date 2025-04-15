Несколько человек пострадали в ДТП около кладбища в Калуге

В 21:59 мск поступило сообщение о ДТП по переулку Труда, Калуги. Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобилей Ford Focus и Kia Rio В Калуге, в районе Пятницкого кладбища по переулку Труда, вечером в понедельник, 14 апреля, произошло ДТП.
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