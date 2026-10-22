© Павел Лисицын/РИА "Новости"Камчатка и Приморье возглавили рейтинг самых старых автопарков. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
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