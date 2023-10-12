В Новосибирске назвали имена известных земляков, эмигрировавших в Израиль

Во время боевых действий на территории Израиля могут находиться известные в Новосибирске люди.Стало известно, кто из известных жителей Новосибирска за последние годы эмигрировал в Израиль и может находиться в зоне военных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии