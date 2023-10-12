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В Новосибирске назвали имена известных земляков, эмигрировавших в Израиль

В Новосибирске назвали имена известных земляков, эмигрировавших в Израиль

Во время боевых действий на территории Израиля могут находиться известные в Новосибирске люди.Стало известно, кто из известных жителей Новосибирска за последние годы эмигрировал в Израиль и может находиться в зоне военных действий.

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