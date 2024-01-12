Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС

ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС

Госкорпорация Роснано, которой руководил покинувший Россию после начала СВО Анатолий Чубайс, обросла такими долгами, что не в состоянии погасить их за счёт собственных средств.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Богатое у нас государство при бедных пенсионерах. Странно всё это. Крадут крадут и богатых всё больше, а пенсионеры как были так и остаются бедными - не их ли обкрадывают?
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16 час.
А Кудасов
Не богатых больше, а богатств у богатых стало ещё больше и, причём, вывезенного за рубеж. Интереснее в этой теме не то как, а кто такое очень долго позволял и сам и чубайсы при своих остаются безнаказанны и при своих интересах.
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16 час.
Валерий Вадимов
видно гаранта крепко за яйца держит..ибо немало компромата на него,наверное,да и к алкашу он и берёза сблизили
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11 час.

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