ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС

Богатое у нас государство при бедных пенсионерах. Странно всё это. Крадут крадут и богатых всё больше, а пенсионеры как были так и остаются бедными - не их ли обкрадывают?

А Кудасов

Не богатых больше, а богатств у богатых стало ещё больше и, причём, вывезенного за рубеж. Интереснее в этой теме не то как, а кто такое очень долго позволял и сам и чубайсы при своих остаются безнаказанны и при своих интересах.