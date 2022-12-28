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«Ман Сити» выиграл 6 из 7 последних матчей. Поражение – от «Брентфорда»

«Ман Сити» выиграл 6 из 7 последних матчей. Поражение – от «Брентфорда»

«Манчестер Сити» выиграл два матча подряд после возобновления сезона. Команда Пепа Гвардиолы после паузы, связанной с ЧМ-2022, нанесла поражение «Ливерпулю» (3:2) в Кубке английской лиги и «Лидсу» (3:1) в АПЛ.

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