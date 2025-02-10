Экс-министр ВМС США назвал Маска «великим мастером», который изменит оборонную сферу страны

Экс-министр ВМС США надеется, что Маск сможет оптимизировать расходы Пентагона, выведя американскую оборонную сферу на новый уровень.
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