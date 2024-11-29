Белоусов пояснил, зачем был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в КНДР с необъявленным визитом.Глава Минобороны РФ Белоусов заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР направлен на снижение риска войны в Северо-Восточной Азии.