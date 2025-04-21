Инвесткомпания «САВ Капитал» аккредитовалась в МФЦА

Бывшая Sova Investments (входила в состав кипрской компании Sova Asset Management), ныне — «САВ Капитал», стала аккредитованной организацией казахстанского Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), следует из документов финансового центра.
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