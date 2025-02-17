Сокрушительный удар Китая: Популярные внедорожники и кроссоверы станут дороже

Китай нанёс сокрушительный удар по американским автогигантам, полагают автоэксперты. Пекин пересмотрел тарифы на импорт из США машин с двигателями более 2,5 литра и теперь популярные внедорожники и кроссоверы станут значительно дороже для китайских покупателей.