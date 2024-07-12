Ученые обнаружили, что благодарность помогает жить дольше

Будьте благодарны за то, что у вас есть, и смотрите на вещи с позитивной стороны: новое исследование, в котором приняли участие около 50 000 человек, показывает, что чувство благодарности связано с продлением жизни.
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