ФСБ показала кадры задержания диверсантов из СБУ, готовивших теракты в Херсонской области

Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания участников диверсионно-разведывательной группы службы безопасности Украины, которые готовили теракты в отношении высокопоставленных чиновников администрации Херсонской области.
Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания участников диверсионно-разведывательной группы службы безопасности Украины, которые готовили теракты в отношении высокопоставленных чиновников администрации Херсонской области.
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