США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма

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Амеры глыбоко обеспакоены. Ищё глубже обеспокойтесь. Сколько можно обращать на этих развратных тварей внимание? То нормальные семьи им не нравятся, то любовь между полами неестественна. Тонны маразма изрыгают в мир и возмущаются, что все их посылают. Может стоит начать их просто бить? Все к тому идет.