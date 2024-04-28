Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Корольков
    Испытывать "Посейдоны" и "Сарматы" надо на Британии с США. Чего добру пропадать.Иностранные СМИ п...
  • Александр Жучков
    Давно пора их на всю глубину обеспокоить. Ой, как давно!!! Где этот наш "Посейдон" гуляет?США обеспокоились...
  • С С
    Амеры глыбоко обеспакоены. Ищё глубже обеспокойтесь. Сколько можно обращать на этих развратных тварей внимание? То но...США обеспокоились...

США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма

США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма

США глубоко обеспокоены решением совета представителей Ирака принять поправку в действующее законодательство, официально получившую название закона о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, видя в этом угрозу "правам человека и фундаментальным свободам", заявили в госдепартаменте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Пусть пиндосы диктуют условия усраине а не мусульманскому миру.
Ответить
6 час.
С С
Амеры глыбоко обеспакоены. Ищё глубже обеспокойтесь. Сколько можно обращать на этих развратных тварей внимание? То нормальные семьи им не нравятся, то любовь между полами неестественна. Тонны маразма изрыгают в мир и возмущаются, что все их посылают. Может стоит начать их просто бить? Все к тому идет.
Ответить
3 час.
АЖ
Александр Жучков
Давно пора их на всю глубину обеспокоить. Ой, как давно!!! Где этот наш &quot;Посейдон&quot; гуляет?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх