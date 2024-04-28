США глубоко обеспокоены решением совета представителей Ирака принять поправку в действующее законодательство, официально получившую название закона о борьбе с проституцией и гомосексуализмом, видя в этом угрозу "правам человека и фундаментальным свободам", заявили в госдепартаменте.
США обеспокоились иракским законом против проституции и гомосексуализма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Пусть пиндосы диктуют условия усраине а не мусульманскому миру.
Ответить
6 час.
С С
Амеры глыбоко обеспакоены. Ищё глубже обеспокойтесь. Сколько можно обращать на этих развратных тварей внимание? То нормальные семьи им не нравятся, то любовь между полами неестественна. Тонны маразма изрыгают в мир и возмущаются, что все их посылают. Может стоит начать их просто бить? Все к тому идет.
Ответить
3 час.
АЖ
Александр Жучков
Давно пора их на всю глубину обеспокоить. Ой, как давно!!! Где этот наш "Посейдон" гуляет?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии