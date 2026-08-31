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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью, Глушаков, Суарес, Лаутаро, Мак Аллистер оставили комментарии к посту Месси об уходе из сборной

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью и бывший полузащитник «Спартака»  Денис Глушаков оставили послания Лионелю Месси.

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