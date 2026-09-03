«Кто эти гайки крутит?» Путин попросил не «закручивать гайки» бизнесу

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил о необходимости последовательно убирать бюрократические преграды для предпринимателей.
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