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«Кто эти гайки крутит?» Путин попросил не «закручивать гайки» бизнесу

«Кто эти гайки крутит?» Путин попросил не «закручивать гайки» бизнесу

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил о необходимости последовательно убирать бюрократические преграды для предпринимателей.

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