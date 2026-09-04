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Cколько сегодня стоили бы обычные вещи из СССР с учетом современных денег

Хлеб за копейки, метро за пятак и мороженое по 20 копеек сегодня кажутся почти бесплатными. Но если пересчитать советские цены через среднюю зарплату, картина становится совсем другой: одни вещи действительно были доступными, а за другие приходилось копить годами.

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