Cколько сегодня стоили бы обычные вещи из СССР с учетом современных денег

Хлеб за копейки, метро за пятак и мороженое по 20 копеек сегодня кажутся почти бесплатными. Но если пересчитать советские цены через среднюю зарплату, картина становится совсем другой: одни вещи действительно были доступными, а за другие приходилось копить годами.