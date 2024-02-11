Почему Путин предпочитает не быть, а казаться? Зачем нам выглядеть доверчивыми терпилами?

Статейка с подтекстом, явно либерастическая: якобы отдает должное уму , выдержке и хитрости Путина и тут же пытается внушить, что он все-таки слишком добренький и согласен на все. НЕТ. Как бы аФтар не пытался испачкать Путина это не получится. Он отработал задание, немного лизнул и тут же нагадил. И это видят все , умеющие думать и мыслить. Так что аФтар, конечно, получит свои бабки, но он и сам понимает, что пишет заказуху и она низкого качества. Ведь он понимает, что придет время и его спросят...

Аудрюс

ДоМожет кто подскажет, а так ли нам нужна скорая победа? Сегодня на территории 404 находится, почти 20 мл-нов человек... Пенсионеров около 2-3 мл-нов. Сотни тысяч безруких и безногих, инвалидов - участников АТО( СВО)... Нищий народ без постоянного источника доходов... Ну пусть еще пару миллионов переедут на запад... И вот эту всю араву придется, кормить, обувать, одевать за счет жителей России... А сегодня пока что все они находятся на содержании ЕС... Надо еще понимать, что по окончанию войны на территории Новороссии и Малороссии придется вводить полицейские силы, а это, на первых порах, не менее полумиллиона полицейских сил! А это тоже не малые затраты... А еще! А всем ли жителям Новороссии и Малороссии необходимо давать российский паспорт? .. В общем вопросов больше, чем ответов...