🏅Экс-председатель Общественной палаты РК Форманчук получил звание «Почётный гражданин Республики Крым» Госсовет Крыма присвоил Почётному председателю Общественной палаты РК Александру Форманчуку звание «Почётный гражданин Республики Крым».
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