Экс-боец ВСУ Хантер: ТЦК мобилизовал 53-летнего мужчину с микроинфарктом

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину старше 50 лет с микроинфарктом. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал бывший военный ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер.
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