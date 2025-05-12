Экс-боец ВСУ Хантер: ТЦК мобилизовал 53-летнего мужчину с микроинфарктом

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину старше 50 лет с микроинфарктом. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал бывший военный ВСУ, перешедший на российскую сторону, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер.