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Сегмент ИЖС, часть II: стереотипы — ломать, кредитную планку — поднять, отраслевые стандарты — ввести

Сегмент ИЖС, часть II: стереотипы — ломать, кредитную планку — поднять, отраслевые стандарты — ввести

Игроки рынка ИЖС уверены, что для развития сегмента необходимо расширить ипотечные возможности покупателей и одновременно принять четкие правила игры для всех строительных компаний На ежегодном круглом столе «Решим на берегу 3.

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