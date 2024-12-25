«Брат заплати» Со времени публикации статьи, вызвавшей определенный отклик, «А нужна ли нам вообще эта Абхазия?», прошло не так уж и много времени, но ситуация, мягко говоря, изменилась.
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«Брат заплати» Со времени публикации статьи, вызвавшей определенный отклик, «А нужна ли нам вообще эта Абхазия?», прошло не так уж и много времени, но ситуация, мягко говоря, изменилась.
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