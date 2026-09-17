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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Желтышев: «В России старты были стрессом, в США же к этому подходят иначе. Здесь понимаешь, что прокат – это не экзекуция, не боишься ошибиться»

Американский фигурист Марк Желтышев , выступающий с  Джейн Кэлхун  в танцах на льду, назвал отличия тренировок в России и США.

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