Зерновая вилка

Российское сельское хозяйство в 2026 году оказалось в ситуации, которую экономисты называют «ножницами цен», а отраслевые эксперты всё чаще именуют «зерновой вилкой».
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