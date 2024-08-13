Расследование: Подробности дела о поставке некачественных бронежилетов для силовых структур Ирэн ОрлонскаяВ последние годы коррупция в России стала одной из самых острых социальных проблем, затрагивающей различные сферы общественной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии