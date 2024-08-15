Почему Медовый и Яблочный Спас отмечают в августе, рассказал иерей Сахненко

В древности на летний период приходился пик инфекционных болезней, говорит священнослужитель. Август в южных странах с православной верой был самым тяжелым месяцем, во время которого на людей нападали целые моры.
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